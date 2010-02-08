ПР: на батьківщині Лозінського Тимошенко перемогла з перевагою в 35%

За даними паралельного підрахунку голосів Кіровоградського обласного виборчого штабу Віктора ЯНУКОВИЧА, у територіальному виборчому окрузі №102 (центр – смт. Голованівськ), на батьківщині колишнього народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО перемогла свого конкурента з перевагою у 35% голосів виборців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласному штабі В.ЯНУКОВИЧА.

За даними штабу, за лідера БЮТ в окрузі проголосували 65% виборців, за В.ЯНУКОВИЧА – 30%.

Як повідомляв УНІАН, в першому турі виборів Президента перевага Ю.ТИМОШЕНКО над В.ЯНУКОВИЧЕМ у ТВО №102 становила майже 18%.

Колишнього народного депутата В.ЛОЗІНСЬКОГО оголошено у міжнародний розшук за підозрою у причетності до вбивства 55-річного мешканця Кіровоградщини Валерія Олійника поблизу лісових угідь на території Голованівського району в червні 2009 року.