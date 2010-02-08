У ЦВК заявляють, що перемога кандидата Януковича є очевидною

В Центральній виборчій комісії заявляють, що, за попередніми результатами, перемога кандидата на пост Президента Віктора ЯНУКОВИЧА є очевидною.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, про це на брифінгу сказав член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що на цей момент до ЦВК надійшли дані щодо 99,35% протоколів.

За його словами, розрив, який спостерігається між кандидатами у 3,14% голосів, свідчить про те, що ці відсотки, які залишились, не зможуть вплинути на результат.

«Тобто, сьогодні вже очевидно, що, за попередніми результатами, переможцем став Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він також висловив сподівання, що завтра до кінця дня до ЦВК надійдуть дані з усіх виборчих дільниць.