Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО сподівається на реалізацію європейських перспектив України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 8 лютого П.ПОРОШЕНКО зустрівся з главами делегацій міжнародних організацій, які спільно здійснювали моніторинг у складі Міжнародної місії спостереження на виборах Президента України 2010 року. Як відомо, до складу зазначеної місії, організацію якої здійснювало Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ), увійшли також делегації від Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту та Парламентської асамблеї НАТО.

Під час обговорення підсумків спостереження глави делегацій були спільні у висновках, що вибори в Україні відбулися відповідно до міжнародних стандартів та зобов’язань України, зокрема в рамках ОБСЄ та Ради Європи. Міжнародними спостерігачами відзначався високий рівень підготовки виборчого процесу та його демократичний характер.

Глави делегацій високо оцінили конструктивну взаємодію з державними установами України і подякували МЗС України за сприяння в організації роботи міжнародних спостерігачів під час проведення другого туру виборів Президента України.

„Ми приділяємо величезне значення наданій оцінці роботи МЗС України місією спостерігачів”, - заявив П.ПОРОШЕНКО.

Міністр поінформував, що 10 лютого ц.р. розпочинається чергова Сесія Європарламенту, на якій буде обговорено „українське питання”. „Я впевнений, що під час сесії будуть розглядатися перспективи України стосовно „дорожньої карти” із запровадження безвізового режиму, подальшого просування у напрямку укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ключове місце в якій займає зона вільної торгівлі”, - зазначив П.ПОРОШЕНКО.

Глава зовнішньополітичного відомства також відзначив роботу дипломатичних установ України за кордоном та Департаменту консульської служби МЗС України зокрема, з належної координації та взаємодії з дільничими комісіями з виборів Президента України у закордонному виборчому окрузі. „Було створено належні умови для їхньої роботи, а також вжито вичерпних заходів для вчасної передачі додаткової кількості бюлетенів, аби надати можливість забезпечити право проголосувати і тим трьом тисячам українським громадянам за кордоном, які були внесені до списку виборців після першого туру виборів”, - підкреслив міністр. У цілому, повідомив він, загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на закордонних виборчих дільницях закордонного виборчого округу склала 45 тис. 200 осіб.