Народний Рух закликає не входити до коаліції з Партією регіонів

Народний Рух України закликає членів фракції “Наша Україна – Народна самооборона” не входити до коаліції з Партією регіонів.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Народного Руху України із посиланням на голову НРУ Бориса ТАРАСЮКА.

Сьогодні на засіданні Політичної Ради Народного Руху України було ухвалене рішення про неможливість входження народних депутатів від НРУ до парламентської коаліції з Партією регіонів.

“Народний Рух України за жодних обставин не увійде до коаліції з Партією регіонів. Ми не маємо морального права об’єднатися з відвертими антидержавниками. Закликаю всіх патріотів, які залишилися у фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, не зрадити Україну та її національні інтереси, об’єднавшись із “регіоналами”, – заявив Б.ТАРАСЮК, коментуючи це рішення Політради НРУ.

Він при цьому зазначив, що такий заклик стосується представників «Нашої України», групи «За Україну!», Української Народної Партії, Української республіканської партії «Собор» та інших національно-демократичних сил, повідомляє прес-центр НРУ.