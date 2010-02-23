Банкір відзначає зростання депозитів в українських банках

Попри зниження вартості грошей обсяг депозитів в українських банках продовжує зростати. Про це заявив журналістам голова правління Банку Кіпру Владислав БАЙРАКА.

«Хоча відсоткові ставки й знижуються, на кількість депозитів це суттєво не впливає. У січні загальний обсяг депозитів фізичних осіб в українських банках збільшився на 740 мільйонів гривень і перевищив 212 мільярдів. Якщо раніше приймали під 22-24 відсотки, то зараз середня ставка – від 16-20% відсотків», – сказав В.БАЙРАКА.

Крім того, за його словами, на сьогодні ліквідність банківської системи України на достатньо високому рівні. Тобто в багатьох банків є запас міцності.

«Саме ліквідність банку вказує на стійкість фінансового закладу. Тобто навіть якщо якість кредитного портфеля не завжди задовільна, то в даному випадку акціонери ризикують власними грошима, а не вкладників», – сказав В.БАЙРАКА.

ВАТ «Банк Кіпру» входить до складу Bank of Cyprus Group, утвореного ще у 1899 році. На сьогодні Група компаній Bank of Cyprus є провідною групою у сфері надання банківських і фінансових послуг Кіпру. На 1 січня 2008 року до неї належав 301 банківський підрозділ, 143 з яких знаходяться на Кіпрі, 135 в Греції, 6 у Великобританії, 11 в Австралії, 2 в Румунії, 1 в Росії і 1 на Нормандських островах.