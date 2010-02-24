Медведєв досі не підтвердив свою участь в інавгурації Януковича

11:02, 24 лютого 2010
Політика
4058 0

Станом на зараз прибудуть 11 глав держав

Петро Порошенко
Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що на інавгурацію Президента Віктора ЯНУКОВИЧА прибудуть керівники 11 держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Запрошені більше ста делегацій. У нас буде поки що станом на зараз 11 глав держав, четверо керівників впливових міжнародних організацій, більше 15 міністрів закордонних справ, четверо керівників парламентів. Рівень представництва буде достатньо високим, навіть безпрецедентним», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, більшість гостей прибуває до Києва вранці, 25 лютого, а відбувають – увечері того ж дня. «Київ має достатній готельний фонд для того, щоб надати можливість комфортного перебування в Києві», - додав він.

Водночас П.ПОРОШЕНКО повідомив, що на даний час МЗС України не має підтвердження про участь в інавгурації Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter