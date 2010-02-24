Медведєв досі не підтвердив свою участь в інавгурації Януковича

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що на інавгурацію Президента Віктора ЯНУКОВИЧА прибудуть керівники 11 держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Запрошені більше ста делегацій. У нас буде поки що станом на зараз 11 глав держав, четверо керівників впливових міжнародних організацій, більше 15 міністрів закордонних справ, четверо керівників парламентів. Рівень представництва буде достатньо високим, навіть безпрецедентним», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, більшість гостей прибуває до Києва вранці, 25 лютого, а відбувають – увечері того ж дня. «Київ має достатній готельний фонд для того, щоб надати можливість комфортного перебування в Києві», - додав він.

Водночас П.ПОРОШЕНКО повідомив, що на даний час МЗС України не має підтвердження про участь в інавгурації Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.