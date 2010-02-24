Церква закликає молитися, а не політизувати візит Кирила

УПЦ МП просить не політизувати візит в Україну Московського патріарха Кирила

Київ. 24 лютого. УНІАН. Українська православна церква Московського патріархату просить не політизувати візит в Україну предстоятеля Російської православної церкви КИРИЛА.

Про це УНІАН повідомила заступник голови Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП Жанна ШЕВЧЕНКО.

Також Церква закликає в дні Великого посту “утриматися від різких та емоційних оцінок, зосередившись на молитві та пошуках шляхів порозуміння та братньої любові між людьми”.

За даними Ж.ШЕВЧЕНКО, Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ прибуває з візитом до України сьогодні увечері.

Напередодні святкування Собору всіх преподобних Києво-Печерських Святіший Патріарх помолиться у Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської Лаври та відвідає печери, де вклониться мощам преподобних.

В день пам’яті Іверської ікони Божої Матері 25 лютого в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври Святіший Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ разом з Митрополитом Київським і всієї України ВОЛОДИМИРОМ звершить молебень, під час якого буде молитися за Україну та український народ.

Після молебня Святіший Патріарх у співслужінні предстоятеля Української православної церкви МП та постійних членів Священного синоду УПЦ МП звершить Літургію Передосвячених дарів.

Протягом візиту запланована зустріч з новообраним Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.