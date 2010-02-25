Сьогодні відбудеться інавгурація Януковича

Сьогодні відбудеться інавгурація новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Згідно з програмою інавгурації, о 9.00 у Києво-Печерській Лаврі пройде молебень. О 10.00 у Верховній Раді новообраний Президент складатиме присягу.

На інавгурацію очікується прибуття керівників 11 держав, а також від Європейського Союзу - шефа європейської дипломатії Кетрін ЕШТОН, президента Європарламенту Єжи БУЗЕКА і комісара ЄС з питань розширення та політики сусідства Стефана ФЮЛЕ.

Спікер Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ очолить російську делегацію. Також до складу делегації, зокрема, увійде глава Адміністрації Кремля Сергій НАРИШКІН.

Громадський порядок у Києві забезпечуватимуть 3,9 тис. правоохоронців, у тому числі 1,6 тис. бійців Внутрішніх військ МВС України.