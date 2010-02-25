Янукович з Кирилом моляться у Лаврі
09:17, 25 лютого 2010Політика
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Акцій протесту немає
Новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ бере участь у подячному молебні у Києво-Печерській Лаврі.
Як передає кореспондент УНІАН, о 9.00 у Трапезному храмі розпочався подячний молебен, який проводять патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ і митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР.
Представники високого православного духовенства та В.ЯНУКОВИЧ моляться за Україну та український народ.
Ситуацію навколо Києво-Печерської контролює значна кількість правоохоронців. Жодних акцій протесту, про які заявляли напередодні представники ряду націоналістичних організацій, не відбувається.
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