Янукович з Кирилом моляться у Лаврі

Новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ бере участь у подячному молебні у Києво-Печерській Лаврі.

Як передає кореспондент УНІАН, о 9.00 у Трапезному храмі розпочався подячний молебен, який проводять патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ і митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР.

Представники високого православного духовенства та В.ЯНУКОВИЧ моляться за Україну та український народ.

Ситуацію навколо Києво-Печерської контролює значна кількість правоохоронців. Жодних акцій протесту, про які заявляли напередодні представники ряду націоналістичних організацій, не відбувається.