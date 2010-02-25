Кирил благословив Януковича на «входження у владу»

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ благословив новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на сходження у владу.

Як передає кореспондент УНІАН, благословення Патріарх висловив під час благодарственного молебню за Україну та український народ у Києво-Печерській лаврі.

Під час молебню Патріарх КИРИЛ просив для новообраного Президента України «подати ему с небесе, к правлению и правосудию, силу и премудрость, добре страною правити, мир и благоустроение в ней насаждати».

Патріарх прочитав молитву-благословення на входження на посаду Президента України: : «Умудри и настави его безпреткновенно проходити великое сие служение, подаждь ему разумение и премудрость, во еже в тишине и без печали люди украинския сохраняти».

У своєму вітальному слові глава РПЦ наголосив, що «служіння у владі вимагає величезних духовних і фізичних сил, мудрості, терпіння, сили й смирення».

«У древніх стінах Києво-Печерської лаври, звідки пішла єсть Русь Свята, ми молилися про те, щоб Господь благословив Ваше сходження у владу Президента України. Немає перед Богом ніякого сенсу в людській владі, є тільки один сенс - це служіння. Справжня влада завжди пов`язана з відповідальністю і з подвигом, у тому числі з духовним подвигом. Бо служити ближнім своїм, служити людям - це завжди самого себе віддавати, а в деяких випадках - самого себе розпинати на благо тих, кому ти покликаний служити», - зазначив Патріарх КИРИЛ.

При цьому він підкреслив, що людині, спираючись лише на власні фізичні та розумові сили й на вольові якості, неможливо керувати без допомоги Божої. «Ось чому віруючі люди, які сходять у владу, завжди починають цю добру справу з молитви, закликаючи допомогу Божу», - пояснив Патріарх КИРИЛ.

Глава РПЦ повідомив, що йому відомі труднощі, які сьогодні стоять перед українським народом.

При цьому зазначив, що «воля Божа, поза сумнівом, у тому, щоб народ був єдиним, щоб були подолані розбіжності - політичні, історіософські, культурні, релігійні, щоб була знайдена спільна духовна основа спільного життя українського народу».

На думку Патріарха КИРИЛА, такою духовною основою можуть бути лише справжні цінності українського народу, «які були виплекані всієї духовної традицією України».

«Якщо ці цінності будуть покладатися в основу суспільного буття, то Господь неодмінно прихилить милість і до країни, і до народу», - сказав він.

Патріарх КИРИЛ також наголосив на важливості єдності українського народу на спільних духовних принципах, а також єдність східнослов`янської духовної цивілізації. Він побажав українському народу миру й благополуччя і процитував українською мовою слова з Молитви за Україну: «Боже, великий, єдиний, Русь Україну храни...».

Разом із тим, Святійший Патріарх відзначив символічність того, що входження в посаду Президента України відбулося в день пам`яті святителя Алексія - митрополита Київського, Московського й всієї Русі - «хранителя духовного простору Святої Русі».

«Дай Боже, щоб і Ваші діяння спрямовувалися на те, щоб процвітала Україна, хранився її народ, зберігався духовний простір Святої Русі, щоб процвітала Ваша Батьківщина, якій Ви віддані і якій Ви гаряче клялися», - побажав Святійший і подарував В.ЯНУКОВИЧУ образ Спасителя.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ висловив подяку за молитву й підкреслив, що український народ подолає всі труднощі.

«Я дуже вдячний вам за ту молитву, якою ви благословили мене й Україну на добру путь. Я впевнений у тому, що український народ подолає на цьому шляху всі труднощі, всі виклики того часу, який нам сьогодні дав Господь Бог. Ми подолаємо це й будемо єдині. Український народ сильний, українська земля родюча, український народ працьовитий. З вірою в нашого Господа Бога Ісуса Христа - надія, що нам вистачить власних сил заради нашої Вітчизни, задля наших дітей і онуків подолати всі труднощі й побудувати сильну державу, яку будуть поважати в світі. І нехай допоможе нам у цьому Господь Бог», - висловив упевненість новий Президент.