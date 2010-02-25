Янукович процитував депутатам Святе письмо

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав Верховну Раду України до співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на урочистому засіданні ВР.

Він наголосив, що в першу чергу необхідно «відновити систему державного управління». За словами Президента, необхідно «швидко створити дієздатну виконавчу владу, яка невідкладно займеться найбільш ураженими галузями економіки і соціальної сфери».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що першочергове завдання на цьому шляху - «реформування системи влади і перш за все Кабінету міністрів України, перетворення його у команду професіоналів, а не політичних офіціантів».

Він закликав парламент «підтримати мої зусилля, спрямовані на створення прозорої, ефективної, відповідальної системи державного управління, здатної працювати з Президентом у синхронному режимі». В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що цю особливу роль в реформуванні державного управління бачить в парламенті.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, парламент - «це місце для дискусій, це місце для сильної опозиції, яка повинна контролювати дії уряду і Президента України».

Водночас він підкреслив: «Але в першу чергу це місце для сильної та стабільної парламентської більшості».

«Якщо ми не спроможемося подолати існуючі політичні незгоди в ім’я порятунку держави, якщо не зуміємо очистити свої серця від отрути ненависті, породженої марнославством і егоїзмом, держава буде приреченою на продовження блукання у політичних сутінках і соціально економічних лабіринтах», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що взаємне несприйняття «внаслідок поразки одних і перемоги інших є не лише деструктивним з позиції інтересів держави, але є глибоко аморальним». При цьому В.ЯНУКОВИЧ процитував Святе письмо: «Миритися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі». В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що життя підтвердило цю істину, бо люди не люблять, «коли їм демонструють кулаки».

За словами Президента, «люди схильні більше довіряти тим, хто подає руку на знак миру». «Тому я звертаюсь до всіх депутатів Верховної Ради України із закликом до співпраці в ім’я України», - наголосив він.