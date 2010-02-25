Герман сьогодні бачила сльози в очах Лавриновича

Заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН позитивно оцінює той факт, що у своїй інавгураційній промові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив готовність до співпраці з політичними опонентами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам.

«Я слухала слова нового Президента, який говорив про те, що з ворогами потрібно миритися ще в дорозі, поки ти не дійшов до кінця. І думала про те, що він правильно каже – треба подавати руку, а не наставляти кулаки», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона зауважила, що інавгурація для неї була хвилюючим моментом, так само як і для її однопартійців. Г.ГЕРМАН навіть зазначила, що бачила сльози радості на очах першого віце-спікера парламенту Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Крім того, Г.ГЕРМАН сказала, що з особливою приємністю почула, що перший указ В.ЯНУКОВИЧА буде про скорочення бюрократичного апарату Секретаріату Президента, зменшення зарплат чиновникам та економію на власній обслузі. «Це надзвичайно позитивно. І я думаю, що цей приклад від нього переймуть інші – і Кабінет міністрів, і Верховна Рада, і обласні адміністрації», - додала вона.