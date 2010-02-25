З Януковичем стався казус (додано відео)

Сьогодні Віктор Янукович склав присягу Президента у сесійній залі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ прибув до ВР о 10.05.

Під час входу до будівлі парламенту вийшов невеликий казус, оскільки двері ніхто не тримав і вони трохи прикрилися перед В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ увійшов до сесійної зали.

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