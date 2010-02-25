Герман Льовочкіна любить, але працюватиме напряму з Януковичем

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявляє, що на своїй новій посаді працюватиме напряму з главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ без посередництва глави АП Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності розповсюджена деякими ЗМІ інформація, що вона не погоджувалася на призначення на цю посаду у зв’язку з тим, що главою Адміністрації Президента буде С.ЛЬОВОЧКІН, Г.ГЕРМАН сказала: «Я буду працювати безпосередньо з Президентом. Я люблю Сергія – цю елегантну молоду людину».

Г.ГЕРМАН також повідомила, що сьогодні Президент планує прийняти ще декілька кадрових рішень.