Богатирьова зібрала силовиків

В Апараті Ради національної безпеки і оборони України під головуванням секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ відбулася нарада з керівниками силових відомств щодо виконання Указу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Про утворення Національного антикорупційного комітету».

Про це УНІАН повідомила прес-служба Апарату РНБО.

Засідання відбулося за участю першого заступника Секретаря РНБО України Степана ГАВРИША, Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, в.о. голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, керівника Служби зовнішньої розвідки Миколи МАЛОМУЖА, першого заступника міністра внутрішніх справ України Володимира БЕДРИКІВСЬКОГО.

Присутні висловили свої погляди щодо створення повномасштабної вертикалі протидії корупції, де ініціатива Президента України дасть змогу більш ефективно координувати діяльність правоохоронних органів із дорученням наукового потенціалу країни та громадських організацій.

Секретар РНБО України наголосила, що наразі є головна складова для реалізації антикорупційних заходів – воля вищого керівництва держави, оскільки йдеться про першочергові виконання Президентом України В.ЯНУКОВИЧЕМ основних передвиборчих зобов’язань перед громадянами. Відтак, поєднуючи знання та досвід правоохоронних органів, влада має стартові можливості довести свою здатність та рішучість в протидії корупції. «Йдеться не лише про об’єднання правоохоронців у боротьбі проти корупції, активне залучення до цього суспільства, об’єднань громадян, але й про якнайширше інформування громадян щодо упередження негативних явищ», - зауважила Р.БОГАТИРЬОВА.

Учасники наради завважили низку системних прогалин, що перешкоджають ефективній протидії зловживанням. Зокрема співбесідники одностайні щодо надмірного регулювання економіки з боку держави, яке призводить до тінізації, а відтак до збільшення корупції в державі.

Керівники правоохоронних відомств досить стримано відгукнулися щодо пакету антикорупційних законів України: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», що набувають чинності з 1 квітня 2010 року, оскільки низка положень нових законів прямо суперечить приписам Конституції України та порушує права і свободи громадян.

Окремо йшлося про відповідальність за вчинення корупційних діянь. На думку учасників наради розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за відповідні злочини, часто спричиняє нову хвилю корупції, коли винні, замість кримінальної відповідальності, лише сплачують адміністративні штрафи.

Керівники правоохоронних органів зобов’язалися якнайшвидше подати свої пропозиції щодо підготовки Положення про «Національний антикорупційний комітет».

*** У щорічному рейтингу країн за рівнем корумпованості Україна посідає 146 місце. В "Індексі сприйняття корупції-2009" (Corruption Perceptions Index), представленому міжнародною організацією "Трансперенсі Інтернешнл" ("Transparency International") 17 листопада 2009 року., Україна отримала лише 2,2 з 10 можливих балів. Разом з Україною 146 позицію розділили Камерун, Еквадор, Кенія, Росія, Сьєрра-Леоне, Східний Тимор і Зімбабве.

Раніше група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) затвердила звіт щодо виконання Україною антикорупційних рекомендацій, де з 25 рекомендацій виконано 7 та ще 18 виконано частково. Згідно із правилами процедури GRECO, протягом 18 місяців після затвердження звіту, Україна повинна забезпечити виконання тих рекомендацій, які виконані частково, та надати відповідну інформацію до Секретаріату GRECO.

За даними Апарату РНБО України протягом 2009 року відзначалася тенденція до зменшення кількості викритих корупційних правопорушень. Боротьба з корупцією зосереджувалася на дрібних, малозначущих проступках. За офіційними даними, корупційними діяннями державі нанесені збитки у розмірі 1 621 385 грн., з них відшкодовано 497 010 грн. Утім, за оцінками фахівців Апарату, такі цифри не співвідносяться з реальними масштабами збитків від корупції. Відтак корупція є однією із найкритичніших загроз стабільності суспільного розвитку України і національній безпеці.