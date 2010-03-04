Бютівці ще подумають, чи приходити завтра у ВР

Фракція БЮТ сьогодні не братиме участі у пленарному засіданні парламенту.

Про це в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене фракцією. «Фракція ухвалила таке рішення», - сказав він.

Питання участі в завтрашньому пленарному засіданні, за словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, обговорюватиметься на завтрашньому засіданні фракції БЮТ.