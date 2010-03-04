Бютівці ще подумають, чи приходити завтра у ВР
13:43, 04 березня 2010Політика
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Сьогодні - бойкот
Фракція БЮТ сьогодні не братиме участі у пленарному засіданні парламенту.
Про це в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.
За його словами, відповідне рішення було ухвалене фракцією. «Фракція ухвалила таке рішення», - сказав він.
Питання участі в завтрашньому пленарному засіданні, за словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, обговорюватиметься на завтрашньому засіданні фракції БЮТ.
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