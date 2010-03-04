Шеф СБУ: суд у справі про отруєння Ющенка міг бути ще у 2007 році

Справу про отруєння Віктора ЮЩЕНКА можна було передати до суду ще у 2007 році. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» заявив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Щодо отруєння В.ЮЩЕНКА, то у 2007 році я мав принципову позицію і був переконаний, що саме тоді у слідчої групи було достатньо матеріалів для скерування їх до суду», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Однак, на думку керівника СБУ, на той момент забракло рішучості у керівників Секретаріату Президента. За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, саме вони відповідальні за передачу справи до Генпрокуратури, після чого СБУ втратило контроль над нею.

«Для підведення підсумків тоді були й правові передумови, і воля керівника СБУ, але не вистачило рішучості у керівників Секретаріату Президента. Хай вони відповідають, чому вони порадили В.ЮЩЕНКУ передати справу в Генпрокуратуру, де було створено окрему слідчу групу. Тепер я не маю ані можливості, ані права говорити про те, в якому стані зараз ця справа», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас керівник СБУ відзначив, що ні В.ЮЩЕНКО, ні Віктор ЯНУКОВИЧ жодним чином не натякали йому на необхідність затягування судового розгляду таких резонансних справ як убивство Георгія Гонгадзе чи отруєння В.ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

29 січня 2010 року заступник генпрокурора Микола ГОЛОМША заявив, що Генпрокуратура завершить розслідування кримінальної справи про отруєння В.ЮЩЕНКА незалежно від того залишиться чи не залишиться він Президентом.

Відразу після інавгурації нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, 26 лютого, заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН заявила, що сумнівається в розкритті вбивства журналіста Георгія Гонгадзе та отруєння В.ЮЩЕНКА.