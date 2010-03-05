Медведєв: з думкою про Україну ми прокидаємося і засинаємо
Президент РФ пояснив, у чому проблема
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі.
«Коли посол нашої країни не був у Києві, я все одно вранці думав про Україну і роздумував про те, коли ж все-таки ЗУРАБОВА відправити», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
Він нагадав, що Михайло ЗУРАБОВ уже вручив вірчі грамоти новому Президенту України, «тому з думкою про Україну ми прокидаємося і засинаємо».
При цьому Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що проблема - не тільки в думках, а й у тому, що сторони роблять для розвитку російсько-українських відносин. Він підкреслив, що готовий багато працювати для реанімації відносин між двома країнами і дасть відповідні доручення всім російським чиновникам і російським відомствам.
«Зараз проблем немає. Головне, щоб ми зробили в найкоротшій перспективі рішучі кроки з налагодження співпраці в економічній, політичній сферах і в проблематиці безпеки», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.
Як відомо, перший Президент РФ Борис Єльцин закликав російських чиновників щоранку думати про Україну.