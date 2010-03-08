Тимошенко - жінкам: хай усі чоловіки виправдають надії

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко привітала жінок України зі святом Восьмого березня - святом весни, кохання, надії та краси

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

“Сьогодні - той день, коли кохані чоловіки готують жінкам квіти і подарунки, коли їхня увага надихає, дає нові сили, які так необхідні берегиням, що на них лежить велика відповідальність за тепло та затишок в оселях”, – зазначається у привітанні.

Ю.ТИМОШЕНКО від щирого серця вітає всіх жінок з надзвичайним, дивовижним, романтичним весняним святом. "Нехай сьогодні і щодня вас не покидає відчуття піднесення і закоханості. Нехай поруч із вами зажди будуть люблячі і уважні чоловіки. Нехай весняні квіти стануть символами безмежної краси, яка наповнюватиме ваше життя", - бажає Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні жінкам.

Вона мріє про те, щоб у кожної української жінки 8 Березня було щодня: "Щоб кожен день жінка почувалася найкрасивішою, найкоханішою, найкращою в світі. Щоб кожен день в домі чи на роботі стояли квіти. Щоб кожен день приносив радість, щастя і надію".

"Хай у цей святковий день усі чоловіки виправдають надії, які ми, жінки, на них покладаємо. Хай діти порадують нас зворушливими саморобними листівками. Нехай кохані хоча б на один день перетворяться на справжніх лицарів, готових на все заради жінки. Вірте, що саме ви – найдорожчі: для чоловіка, для друга, для сина, для тата або дідуся", - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона бажає українкам постійного відчуття ніжності і любові, весни і краси у душі, виповнення найкращих сподівань. "І які б не спіткали нас труднощі, з якими б проблемами ми не зустрілися, я знаю, що Українські Жінки – найчарівніші та найсильніші в світі! І вони з честю та гідністю справляться з усіма негараздами. Усміхніться весні, розкрийте себе новому життю!", - йдеться в привітанні.

У привітанні також зазначається, що “жіночий день, який святкується у нашій країні 8 березня, має давні традиції. Свято жінок відзначали ще у Стародавньому Римі. Матрони отримували подарунки від чоловіків, рабині – вихідний день. Жінки у свій день відвідували храм Вести – хранительки домашнього вогнища. Стародавні слов’яни святкувати День матері, який символізував початок нового життя, світлі надії на щасливе майбутнє, тепло родинного затишку”.

“Історія сучасного свята 8 Березня почалася у 1857 році, - йдеться далі у привітанні, - коли декілька сотень робітниць текстильних і взуттєвих фабрик Нью-Йорка вперше провели суто жіночу акцію протесту і демонстрацію, вимагаючи запровадження 10-годинного робочого дня, поліпшення умов праці і однакової з чоловіками зарплати. Поліція розігнала демонстрацію, але жінки для захисту своїх прав об`єдналися у профспілку”.

“У 1910 році на Другій Міжнародній конференції працюючих жінок у Копенгагені лідер жіночої групи соціал-демократичної партії Німеччини Клара Цеткін висунула ідею святкування Міжнародного жіночого дня. Вона запропонувала, щоб жіноче свято відзначалося щорічно у кожній країні в один і той самий день – 8 березня, коли американські жінки вперше виступили на захист своїх прав”, - нагадала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що “8 Березня було одним з найулюбленіших свят у міжнародному соціалістичному таборі, в тому числі і в Радянському Союзі – тут у 1965 році Міжнародний жіночий день було оголошено святом і неробочим днем”.

“Свято 8 Березня давно втратило політичний підтекст, з якого починало свою історію. І зараз ми святкуємо день весни, день натхнення і кохання, світла і радості – жіночий день”, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.