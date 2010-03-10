66,1% експертів: Чорноморський флот РФ має залишити Крим у 2017 році

Більшість українських експертів вважає, що Чорноморський флот РФ має залишити Крим у 2017 році.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведеного Центром Разумкова.

Зокрема, таку думку поділяє 66,1% експертів, водночас, наголошуючи на чіткому дотриманні відповідних двосторонніх угод. Кожен шостий респондент (16,5%) підтримує компромісну формулу - перетворення до 2017 році бази ЧФ РФ в Криму на міжнародний (антитерористичний) центр під егідою ООН. Лише 1,8% опитаних налаштовані радикально, наголошуючи на достроковому виведенні флоту з території України.

На думку директора міжнародних програм Центру Разумкова Михайла ПАШКОВА, проблеми перебування ЧФ РФ в Криму мають вирішуватися у правовій площині і не повинні бути предметом спекуляцій. Двосторонні угоди мають чітко виконуватися. На думку експерта, заслуговує на увагу компромісна формула перетворення військової бази в Криму на міжнародний центр.

Експертне опитування було проведено Центром Разумкова 8-19 лютого 2010 року. Опитано 109 експертів - народних депутатів України, представників центральних і регіональних органів виконавчої влади, державних і неурядових дослідницьких структур у Києві та регіонах України, ЗМІ.