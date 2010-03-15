В уряді вже готуються святкувати ювілей незалежності
За словами Семиноженка, "це знакова дата"
|Володимир Семиноженко
Про це заявив віце-прем`єр Володимир Семиноженко в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.
"Одне із завдань, яким ми будемо зараз займатися, я вже буду найближчим часом готувати документи, - святкування 20-річчя незалежності України", - сказав він.
За словами віце-прем`єра, "це знакова дата".
"Я готував десятиріччя незалежності України, і, до речі, тоді ж брав на себе відповідальність за проліт літаків над Хрещатиком. Це було перший і останній раз", - заявив Семиноженко.
Як відомо, 24 серпня 2009 року, під час військового параду з нагоди 18 річниці незалежності України, також відбувався проліт літаків над центральною вулицею Києва.
На питання, чи буде задіяна авіація у святкуваннях у 2011 році, віце-прем`єр зазначив: "Подивимося. Подивимося, який стан буде нашої авіації".