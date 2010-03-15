Україна в січні збільшила імпорт газу в 5 разів

Україна в січні ц.р. збільшила імпорт природного газу в 4,92 раза, порівняно з січнем 2009 р., до 775,463 млн. дол. Про це повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні ц.р. у загальному обсязі імпорту становив 23,3%.

Експорт природного газу в січні ц.р. збільшився на 2,1%, порівняно з січнем 2009 року, до 344,3 тис. дол.

Водночас, як зазначили в Держкомстаті, в січні ц.р. Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом у 3,3 раза, порівняно з січнем 2009 р., до 405,851 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні ц.р. становив 12,2%.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна скоротила імпорт природного газу на 15,5%, порівняно з 2008 роком, до 7 млрд. 979,358 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2009 році в загальному обсязі імпорту становив 17,6%.

У 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8%, порівняно з 2008 роком, до 2 млрд. 989,639 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2009 році становив 6,6%.