Тимошенко закликає опозицію до єдності

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає лідерів опозиційних сил утриматися від взаємних образ та суперечок.

Про це йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО, розміщеному на її сайті.

“У нас з вами одна справа і одне стратегічне завдання - захист України”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що демократичні сили на президентських виборах зазнали важкого удару. “Це – прикро, але ми виправимо цю ситуацію”, - впевнена Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, вже перші дні правління нової політичної команди на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, перші їх дії, кроки та наміри “показали, що Україну, національні інтереси та демократичні цінності від цієї команди треба буде захищати”.

Це завдання, переконана Ю.ТИМОШЕНКО, може виконати і повинна тільки демократична опозиція. “Опозиція без внутрішнього взаємопоборювання”, - відзначила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, “у нас був негативний досвід розбрату у владі в одній демократичній команді, коли люди, які за визначенням мають один світогляд, одній й ті ж ідеологічні принципи та бачення розвитку Української держави, почали боротьбу між собою”. “Це, зрештою, і призвело до того, що сьогодні в країні відбувається повномасштабний реванш олігархії”, - сказала лідер БЮТ.

При цьому вона наголосила, що “треба мати мужність визнати помилки протиборства між демократичними силами, але визнати для того, щоб більше ніколи не допускати їх”. “Я особисто і моя команда готові до нової партнерської співпраці в демократичній опозиції”, - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що “від сьогодні ми всі кроки спрямовуємо на посилення всіх опозиційних сил в Україні і працюємо тільки на єднання опозиції”. “Жодного слова, жодної дії, жодної репліки, спрямованої на розкол опозиційних сил – саме така вимога часу та позиція нашої команди”, - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що “мине зовсім небагато часу, і Україна матиме демократичну владу та гідне життя”.

“Саме задля цього ми повинні сьогодні всі разом працювати і діяти. І перший крок – конструктивна співпраця опозиційних демократичних сил”, - наголосила лідер БЮТ.