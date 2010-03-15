Балога зрозумів, як треба боротися з «хворобами» чиновників

Лідер партії “Єдиний центр” Віктор БАЛОГА наголошує, що в Україні має бути припинена епідемія “хвороб” чиновників напередодні їхніх очікуваних звільнень із займаних посад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄЦ, таке переконання політик висловив, коментуючи інформацію про те, що деякі керівники областей пішли на лікарняний, аби відтягти момент своєї відставки.

На думку В.БАЛОГИ, після обрання Президента та формування нового складу Кабінету міністрів склалися всі належні передумови, щоб припинити негідну практику, коли високопоставлені посадовці навмисно лягають до лікарні чи беруть лікарняний, аби убезпечитися від звільнення. «Ще ніколи не було випадку, щоб якийсь із чиновників раптово зліг напередодні призначення. Здебільшого недуга вражає раптово знесилені організми начальства якраз перед катапультуванням із нагрітого крісла. Тобто чиновники просто цинічно користуються нормами законодавства, яке не дозволяє звільняти державного службовця під час його хвороби», - наголосив він.

Таке використання закону з корисливою метою В.БАЛОГА назвав «втечею від неминучого під крапельницю». Причому, за його словами, окремі чиновники своєю боягузливою поведінкою кидають тінь на тих колег, які справді не тримаються за посади. “Тому Президенту і прем’єр-міністру потрібно знайти надійний юридичний спосіб профілактики такого роду чиновницьких захворювань. Зокрема, не призначати на високі посади людей без належних медичних показань. Адже, як правило, на високі пости заступають міцні й здорові, а як справа йде до звільнення – часто вдають із себе інвалідів. Це робиться і для того, щоб після усунення з посади вибити сотню тисяч гривень компенсації за нібито втрачене здоров’я”, - зазначив політик.

На переконання В.БАЛОГИ, одразу ж після інавгурації новообраного глави держави всі керівники президентських структур, голови обласних і районних державних адміністрацій мали б одразу написати заяви про відставку, однак дехто з посадовців високого рангу цього не зробили, явно розраховуючи на продовження перебування на займаних посадах. «Це, щонайменше, не гідно і не етично стосовно Президента. Це поведінка слабких і явна кон’юнктурна ознака. Услід за відставкою уряду всі керівники ОДА і РДА також мали б залишити свої кабінети. Президентові варто підписати укази про відставку регіональних керівників автоматично і стосовно всіх без винятку, взявши на себе відповідальність за якість нових призначень на місцях», - заявив В.БАЛОГА.

При цьому він повідомив, що керівні органи ЄЦ обговорять поведінку однопартійця, голови Хмельницької обласної держадміністрації Івана ГАВЧУКА, який добровільно не залишив свою посаду. У разі, якщо дії колеги будуть визнані такими, що не відповідають етиці поведінки державного службовця та шкодять репутації партії, стосовно нього будуть вжиті дисциплінарні заходи згідно із статутом ЄЦ.