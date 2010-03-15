У Черновецького підтвердили, що Басс зламав хребет

У Київській міській держадміністрації підтвердили інформацію про те, що Денис БАСС травмував хребет

Як повідомили УНІАН в прес-службі мерії, Д.БАСС відвідував Грецію цими вихідними і там одержав травму.

“Був у Греції, був на Афоні. Зламав два хребця. Три тижні буде на лікарняному”, - сказали УНІАН в прес-службі КМДА.

На запитання, через що трапилася травма, відповіли: «впав», не уточнюючи при цьому подробиць.

Зараз Д.БАСС проходить лікування в одній з лікарень Києва, додали в мерії. Але в якій саме – інформацію наразі не оприлюднюють.

УНІАН- Київ