Кримський спікер і прем'єр написали заяви про відставку

Представник Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО подав заяву про складання повноважень спікера Верховної Ради Криму.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова Постійної комісії ВР Криму мандатної, з депутатської етики, організації роботи ВР і ЗМІ Юхим ФІКС.

За його словами, відповідну заяву А.ГРИЦЕНКА планується розглянути 17 березня на засіданні кримського парламенту.

«У середу буде чергове сесійне засідання, на якому буде розглянуто, в тому числі, й заяву голови Верховної Ради Криму (про відставку)», - сказав Ю.ФІКС по телефону.

За його словами, до порядку денного засідання внесено питання про обрання нового керівника кримського парламенту.

Крім того, як повідомляють місцеві ЗМІ, заяву про відставку написав голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА.

У проекті порядку денного засідання ВР Криму, який розміщено на його офіційному сайті, включено питання про розгляд заяви В.ПЛАКІДИ і про обрання нового прем`єра автономії.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня учасники засідання ради кримської організації Партії регіонів запропонували фракції регіоналів у парламенті автономії ініціювати проведення позачергового засідання для зміни спікера. На посаду нового голови парламенту вони рекомендували кандидатуру виконуючого обов`язки керівника кримської організації ПР Володимира КОНСТАНТИНОВА.

Минулого тижня А.ГРИЦЕНКУ передали вимогу про скликання засідання для зміни спікера, звільнення з посад двох віце-спікерів і голів постійних комісій парламенту Криму, під якою підписалися 52 зі 100 депутатів.

12 березня стало відомо, що А.ГРИЦЕНКО повернув групі депутатів документи, пославшись на те, що підписанти не обгрунтували необхідність скликання засідання, а представлені проекти рішень підготовлені з порушенням регламенту парламенту.