На позачерговій сесії Львівської облради слухають «питання Табачника»

12:02, 17 березня 2010
Політика
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На мітингу - 5 тисяч людей

Під Львівською обласною радою триває мітинг з вимогою до депутатів підтримати звернення до президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра щодо звільнення Дмитра Табачника з посади міністра освіти та науки України. Про це повідомляє сайт партії "За Україну!".

В заході беруть участь активісти партії „За Україну!”, студенти, представники громадськості. Загалом на мітинг зібралося близько п`яти тисяч активістів, не згідних з перебуванням Дмитра Табачника на посаді міністра освіти.

На позачерговій сесії обласної ради слухають звернення щодо Табачника. У засіданні беруть участь лідер партії „За Україну!” В’ячеслав Кириленко, заступник голови партії Ксенія Ляпіна та член Політради Ярослав Кендзьор, народний депутат від групи „За Україну!” Андрій Парубій.

 

 

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