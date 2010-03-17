На посаді кримського прем’єра один регіонал змінив іншого

Головою Ради міністрів Криму обраний Василь ДЖАРТИ, заступник голови Партії регіонів, що опікується автономією по партійній лінії.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на пленарному засіданні кримського парламенту за його призначення проголосували 82 з 89 депутатів, присутніх на засіданні. Всього у парламенті автономії 100 депутатів.

В.ДЖАРТИ заявив, що Крим повинен стати одним із лідируючих регіонів в Україні. Він спростував чутки про те, що після його призначення в уряді автономії буде «засилля працівників, що представляють Донецьку область».

На даний час В.ДЖАРТИ є депутатом Верховної Ради України від Партії регіонів.

Сьогодні ж на засіданні парламент АРК прийняв відставку з посади керівника кримського уряду Віктора ПЛАКІДИ. Він також є представником Партії регіонів.