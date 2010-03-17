На посаді кримського прем’єра один регіонал змінив іншого
12:30, 17 березня 2010Політика
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Засилля "донецьких" не передбачається?
|Василь ДЖАРТИ
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на пленарному засіданні кримського парламенту за його призначення проголосували 82 з 89 депутатів, присутніх на засіданні. Всього у парламенті автономії 100 депутатів.
В.ДЖАРТИ заявив, що Крим повинен стати одним із лідируючих регіонів в Україні. Він спростував чутки про те, що після його призначення в уряді автономії буде «засилля працівників, що представляють Донецьку область».
На даний час В.ДЖАРТИ є депутатом Верховної Ради України від Партії регіонів.
Сьогодні ж на засіданні парламент АРК прийняв відставку з посади керівника кримського уряду Віктора ПЛАКІДИ. Він також є представником Партії регіонів.
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