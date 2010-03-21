Чим пишається Тимошенко

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення з професійним святом.

Про це повідомляє офіційний сайт лідера БЮТ.

“Наше життя сьогодні дуже важко уявити без стабільної цілодобової роботи багатофункціональних служб комплексу ЖКГ. Своєю працею представники галузі забезпечують тепло і затишок в оселях, охайність і чистоту вулиць і парків, стабільне функціонування громадського транспорту”, - йдеться у привітанні.

“Ви щодня працюєте для того, щоб наші співвітчизники були забезпечені теплом, водою, газом, робите наші вулиці чистими, зеленими та затишними. Без перебільшення можу сказати, що багато в чому від вашої професійної та злагодженої роботи залежить гарний настрій в наших оселях", - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО, вітаючи працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення з професійним святом.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана: головним пріоритетом роботи влади має бути підвищення якості життя кожної людини. А тому, підкреслює лідер опозиції, виконавча влада мусить постійно контролювати розв’язання проблем житлово-комунального господарства, робити усе необхідне для підвищення престижності праці у комплексі ЖКГ, зокрема, вирішувати питання підвищення рівня заробітної плати тощо.

"Упевнена, що незабаром українське житлово-комунальне господарство та рівень надання побутових послуг відповідатимуть найкращим європейським зразкам", - йдеться у привітанні.

Ю.ТИМОШЕНКО бажає сьогодні працівникам житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення успіхів і наснаги, міцного здоров’я і добробуту, впевненості у власних силах та прекрасному майбутньому України.

“Закликаючи нову вертикаль влади прискорити вирішення проблем житлово-комунального комплексу, Ю.ТИМОШЕНКО має всі підстави пишатися тим, що її уряд зробив для реформування галузі, та наполягати на продовженні втілення в життя його ініціатив”, - говориться у привітанні.

У повідомленні зазначається, що станом на сьогодні при Кабінеті Міністрів діє Міжвідомча комісія з проведення реформування ЖКГ, постанову про створення якої підписала прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО. Цей дорадчий орган утворено для забезпечення взаємодії та підвищення ефективності діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, діяльність яких пов’язана з виконанням Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки.

Основними завданнями комісії є розроблення пропозицій щодо реалізації державної політики у сфері ЖКГ, узгодження позицій та підготовка рекомендацій щодо визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань розвитку житлово-комунального господарства.

У зв’язку з цим комісія розглядає пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності виконання завдань та заходів програми, подає на розгляд уряду пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері ЖКГ та рекомендації, розроблені за результатами своєї роботи.

Крім того, з метою розв’язання нагальних проблем та врегулювання правовідносин у сфері житлово-комунального господарства уряд Ю.ТИМОШЕНКО розробив та вніс на розгляд Верховної Ради законопроект "Про антикризові заходи у сфері житлово-комунального господарства", спрямований на визначення необхідних заходів підтримки ЖКГ.

Документом пропонується тимчасово заборонити нарахування пені та застосування штрафних санкцій підприємствам - виконавцям житлово-комунальних послуг на суму їх заборгованості перед газопостачальними компаніями за спожитий газ.

Крім того, проектом Закону передбачається встановити спеціальний режим оподаткування діяльності підприємств - виконавців житлово-комунальних послуг, а також впорядкувати порядки надання пільг у сфері міського електротранспорту.

Також документом планується створити умови для підготовки та атестації висококваліфікованих кадрів у сфері теплопостачання, питної води та питного водопостачання, житлово-комунальних послуг, міського електротранспорту, що, в свою чергу, поліпшить ситуацію у цій сфері.

Законопроект, що його було зареєстровано у лютому цього року, наразі лежить у парламенті "мертвим вантажем". І діяльність об’єднаної демократичної опозиції, яку очолює Ю.ТИМОШЕНКО, буде спрямована саме на те, щоб ця законодавча ініціатива була реалізована разом з іншими пропозиціями, поданими її урядом.