Янукович закликає виділити кошти для армії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає виділити необхідні кошти у проекті державного бюджету на поточний рік для фінансування Збройних сил України.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Михайлом ЄЖЕЛЕМ.

На початку зустрічі Президент наголосив, що, перш за все, хотів би почути від міністра пропозиції стосовно вдосконалення системи управління Збройними силами України.

«Дуже важливо, щоб ці заходи не зашкодили загальному стану ЗС і було збережено їх необхідну боєздатність та керованість», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Особливу увагу глава держави звернув на соціальну складову: «Вона повинна бути максимально врахована, тому що ми маємо зберегти професіоналів і усунути соціальну несправедливість по відношенню до військовослужбовців».

Президент висловив свою занепокоєність станом озброєння і військової техніки Збройних сил України.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності вирішення питання фінансування Збройних сил, зокрема, передбачити для цього необхідні кошти у проекті бюджету-2010.

«Усі ресурси, які сьогодні є в країні, нам в жодному разі не можна розмивати. Треба їх сконцентрувати на конкретних напрямках, визначивши їх пріоритетність», – підкреслив він.

Глава держави також наголосив на необхідності безумовного виконання взятих міжнародних зобов’язань.

Міністр оборони подякував Президентові за підтримку при підготовці проекту бюджету. При цьому він наголосив, що «програми розвитку озброєння, військової техніки, програми розвитку ЗСУ, які були затверджені на 2006-2011 роки, фактично були провалені».