Експерт стверджує, що Табачник готує Україну до розколу

Міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК готує Україну до ментально-культурного розколу.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив політолог, публіцист Тарас ВОЗНЯК.

За його словами, саме про це свідчать останні дії та заяви міністра освіти, зокрема, про надання права школярам та студентам вибирати мову навчання.

“Справжньою метою подібних дій є, аби діти взагалі не знали української мови”, - вважає Т.ВОЗНЯК.

На думку політолога, після того як ментально-культурний розкол набуде в Україні реальних рис, дуже вірогідним є і її адміністративний поділ. За словами Т.ВОЗНЯКА, на користь такого варіанту розвитку подій, коли політично активну Галичину можуть відділити від всієї іншої України, свідчать і заяви Д.ТАБАЧНИКА щодо культурної окремішності галичан від інших українців.

“Таким чином, результатом дій нинішньої влади в гуманітарній сфері може стати виникнення на території України трьох адміністративно незалежних одиниць – україномовної та російськомовної частин, а також Криму”, - вважає Т.ВОЗНЯК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв`ю газеті "Сегодня" міністр освіти та науки Д.ТАБАЧНИК заявив, що ніколи не стверджував, що галичани - не українці.

Водночас, за його словами, в Україні живе два етноси: галичани і жителі Великої України. "Ці національні групи, писав я, не мають нічого спільного в ментальному і конфесійному сенсі", - сказав Д.ТАБАЧНИК.