Ющенко про націю, Європу, Януковича, Тимошенко, газ і помилки

Лідер "Нашої України" Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що цінності, які він впроваджував протягом п’яти років свого президентства, переможуть в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Нашої України", про це В.ЮЩЕНКО заявив під час інтерв’ю газеті "Комерсант", яке буде опубліковане 25 березня.

"Сутність моєї політики – Україна понад усе. Нація ще прийде до цих цінностей", - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його думку, зараз найважливішим завданням нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА є консолідація нації. В.ЮЩЕНКО сподівається, що висока посада спонукатиме новообраного главу держави до більш відповідальних рішень.

Лідер "Нашої України" також підкреслив важливість розвитку українсько-російських відносин. Водночас В.ЮЩЕНКО звернув увагу на те, що Україна програє, якщо не орієнтуватиметься на систему європейських цінностей. "Це пріоритет нашого народу і це повинен усвідомити новий Президент", - переконаний він.

Крім того, В.ЮЩЕНКО застеріг нову владу від реалізації планів щодо створення газотранспортного консорціуму та втрату через це управління національною газотранспортною системою. У цьому контексті він відзначив, що газові угоди, підписані урядом Юлії ТИМОШЕНКО, стали "небаченою в нашій історії капітуляцією".

Під час інтерв’ю В.ЮЩЕНКО також торкнувся теми своїх досягнень і помилок на посаді Президента України, ходу виборчої кампанії, відносин "Нашої України" з Європейською Народною Партією та кадрових змін у владі.