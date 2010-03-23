Яценюк взявся довести незаконність нинішньої коаліції

Конституційний Суд України розпочав розгляд конституційного звернення Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Основного Закону щодо можливості утворення парламентської коаліції шляхом об’єднання депутатських фракцій та народних депутатів, або їх об’єднань.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії "Фронт Змін", відповідне повідомлення Конституційного суду отримав ініціатор подання А.ЯЦЕНЮК.

Зокрема, його подання передано на розгляд колегії суддів Конституційного суду.

Як повідомляв УНІАН, А.ЯЦЕНЮК звернувся до Конституційного суду 11 березня 2010 року. Підставою для конституційного звернення стала практична необхідність з’ясування та роз’яснення, офіційної інтерпретації положень частини шостої статті 83 Конституції України, оскільки має місце неоднозначне розуміння цієї норми суб’єктами реалізації конституційно-правових повноважень.

У Конституційному зверненні А.ЯЦЕНЮК нагадав, що Конституція України (частина шоста статті 83) встановлює дві основні вимоги до порядку утворення коаліцій депутатських фракцій: коаліція повинна бути утворена депутатськими фракціями, а до її складу повинна входити більшість народних депутатів України (щонайменше 226 народних депутатів).

На його думку, важливість суворого дотримання порядку утворення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України зумовлена тим, що на виборах до Верховної Ради громадяни України голосують не за конкретного кандидата в народні депутати України, а за певну політичну партію (блок політичних партій) та її передвиборчу програму. Формування коаліції депутатських фракцій шляхом індивідуального членства народних депутатів зробить неможливим персоналізацію відповідальності політичних партій (блоків) за виконання передвиборчих програм та можливість застосування до них санкцій (неголосування за партію чи блок) з боку виборців на наступних виборах.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК додав, що програма діяльності Кабінету міністрів України базується на узгоджених політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Таким чином, порушення порядку формування коаліції депутатських фракцій безпосередньо впливає на діяльність Кабінету міністрів України та, відповідно, реалізацію цим вищим органом виконавчої влади конституційних прав громадян.

А.ЯЦЕНЮК впевнений, що порушення порядку формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України спотворює результати народного волевиявлення.