Комуністи показали, що можуть піти на розвал більшості

Провідні українські політологи вважають, що демарш Комуністичної партії стосовно посад може закінчитися переформатуванням правлячої коаліції.

Про це експерти заявили у коментарі інтернет-виданню «Гарт».

На думку директора соціологічної служби «Український барометр» Віктора НЕБОЖЕНКА, останні претензії з боку комуністів до Партії регіонів обумовлені можливим визнанням Конституційним Судом новоствореної коаліції нелегітимною, а відтак і загрозою чергового переформатування парламенту.

«Річ у тім, що Захід дуже жорстко тисне на членів Конституційного Суду, - починаючи від Венеціанської комісії, кінчаючи дипломатичним корпусом, аби визнати, що нинішня коаліція сформована незаконним чином», - пояснив експерт.

Відтак, зауважив В.НЕБОЖЕНКО, якщо суд поховає щойно створену коаліцію, перед Партією регіонів знову постає вибір: кому бути «молодшим братом» у Партії регіонів - націоналістам чи комуністам. «Комуністи відчувають цю загрозу. Їх використали на першому етапі, і вони бояться, що на їхнє місце прийдуть «нашоукраїнці». Звідси така невротична реакція, мовляв нам чогось не дали і так далі», - додав він.

За словами директора Інституту глобальних стратегій Вадима КАРАСЬОВА, переформатування коаліції за рахунок НУ-НС може мати бонусний характер. «Втім, навряд чи сьогодні Партія регіонів може компенсувати 30 багнетів комуністів індивідуальними депутатами з різних фракцій. Саме через це комуністи так легко і йдуть на шантаж», - наголосив він.

На думку В.КАРАСЬОВА, комуністи розуміють, що ані коаліція, ані Партія регіонів не хочуть нових виборів, оскільки це стане першою серйозною поразкою Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. «Сьогодні основний актив першого місяця президентства ЯНУКОВИЧА у тому, що він швидко сформував вертикаль виконавчої влади - уряд, коаліцію. Якщо сьогодні цей успіх буде перекреслено, це, зрозуміло, перекреслить і успішний старт президентства ЯНУКОВИЧА», - наголосив експерт.