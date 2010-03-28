На виставку антивоєнної карикатури приїхали художники з Сербії

У Полтаві 3 квітня відкриється міжнародна виставка карикатур «Карлюка-2010», присвячена антивоєнній тематиці.

Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні прес-служби міськвиконкому Полтави, виставка відкриється у Галереї мистецтв і проводиться у рамках святкування 65-річчя перемоги у Великій Вітчизняній Війні.

Участь у виставці візьмуть карикатуристи з Європи і Канади.

«Основні її учасники - представники Сербії - вже прибули до Полтави. Вони привезли із собою експозицію на антивоєнна тематику... Унікальність виставки полягає у здатності знайти навіть серед темних сил, які спонукають до війни і насильства, потенційну можливість протистояти злу. Вона - торжество світлої сторони людства. Сербія знає про війну досить багато. Тому тематика сербської виставки, безумовно, складна, однак вона у черговий раз стверджує: добро зрештою перемагає зло, а мир перемагає війну», - сказано в повідомленні прес-служби.

Поряд з антивоєнною виставкою у Галереї мистецтв буде представлено персональну виставку канадського художника Олега ДЕРГАЧОВА, який став переможцем Полтавського конкурсу карикатур «Карлюка-2009» у номінації «Вільна тема».