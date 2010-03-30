У Київській облраді сьогодні розіграють спектакль?

Сьогодні на сесії Київської обласної ради буде проведено зміну керівництва та створено так звану “опозицію”, що співпрацюватиме з владою. Про це УНІАН повідомило джерело в обласній раді.

За словами співрозмовника УНІАН, схема полягає в тому, щоб імітувати розкол у фракції БЮТ, яка має сьогодні більшість в Київській облраді - 65 із 120 депутатських мандатів, після чого завдяки голосам “розкольників” обрати нове керівництво ради, а на базі залишків фракції сформувати контрольовану опозицію. Зокрема, розповіло джерело, нинішній голова облради, представник БЮТу Володимир МАЙБОЖЕНКО подає у відставку. На його місце обирається нинішній перший заступник голови облради Олександр КАЧНИЙ, який став депутатом за списком Соціалістичної партії України. У свою чергу, першим заступником голови обирається бютівець Володимир ВОЄВОДІН (екс-голова Держкомзему України – УНІАН), заступником стає ще один бютівець - Юрій ПАВЛОВ.

“В результаті, - каже співрозмовник агентства, - на Київщині чітко реалізується домовленість про майбутню співпрацю між новопризначеним губернатором Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ та Богданом ГУБСЬКИМ (народний депутат України від БЮТ – УНІАН), який протягом всіх останніх років контролює фракцію БЮТ в облраді”.

“Чому потрібна така схема, адже БЮТ, який реально має більшість в облраді, може не створювати ні з ким коаліцій, а чітко перейти в опозицію? - продовжує джерело. - Але в такому випадку це означатиме однозначне протистояння з владою, а відтак, людина, яка контролює фракцію, реально не доділить землю на Київщині, як це чудово вдавалось всі останні роки. Тому і створюється видимість розколу: частина фракції переходить в опозицію, частина “продається” владі, а в результаті реально “кукловодом” і опозиційної, і провладної частини фракції буде одна й та ж людина. На практиці це означатиме, що тисячі гектарів наддорогої пристоличної землі будуть благополучно “дерибанитись”, а так звана опозиція нібито протестуватиме. На наступних же виборах ця сама частина піаритиметься на своїх нібито протестах, аби знову пройти до облради і знову відтворювати імітацію захисту прав трудящих задля ”дерибану” землі”.

“Погодьтесь, геніальна схема, гравці просто періодично міняються ролями, а “кукловод” смикає за потрібні ниточки”, - резюмує співрозмовник УНІАН.

Нагадаємо, за підсумками експертного опитування, проведеного тижневиком “Коментарі:” у липні 2009 року, найвпливовішої людиною у Київській області було визнано Богдана ГУБСЬОГО, на друге місце вийшла на ту пору керівник Секретаріату Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а незадовго до цього - губернатор Київщини Віра УЛЬЯНЧЕНКО. Загалом, як писав тоді тижневик “Коментарі:”, “в десятку найвпливовіших людей Київщини увійшли п’ять представників БЮТ, при цьому всі вони вважаються членами “групи ГУБСЬКОГО” в партії Юлії ТИМОШЕНКО”.