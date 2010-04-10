Уряд Азарова не корегуватиме бюджетного розпису

Уряд Миколи АЗАРОВА не має наміру застосовувати практику корегування бюджетного розпису залежно від розвитку економічної ситуації.

Про це сам прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ заявив учора увечері в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми відмовилися від практики так званого корегування бюджетного розпису, який застосовував попередній уряд", - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що, застосовуючи таку практику, уряд Юлії ТИМОШЕНКО демонстрував виконання бюджету впродовж 11 місяців 2009 року, а в грудні бюджет був фактично "провалений".

При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що його уряд надаватиме реальні цифри з виконання держбюджету. Він підтвердив, що в березні надходження були менші від запланованих, і відзначив, що в квітні така ситуація може повторитися.

"Ми не приховуємо від суспільства. Так, не виконали (план з надходження до держбюджету в березні - УНІАН). Можливо і в квітні ще не виконаємо. Але настане момент, коли ми виконуватимемо і перевиконуватимемо", - заявив М.АЗАРОВ, відзначивши, що в "нормальний ритм" з виконання бюджету можна буде ввійти вже в червні.