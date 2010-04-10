Росія готова розглядати пропозиції України щодо ЧФ РФ

Росія готова розглядати пропозиції України з питання базування Чорноморського Флоту Російської Федерації в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

За його словами, під час переговорів обговорювалася проблематика перебування ЧФ РФ на території України у всіх аспектах.

«Ми завжди будемо готові розглядати побажання української сторони з тих чи інших аспектів нашої співпраці», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого депутат Держдуми Російської Федерації Костянтин ЗАТУЛІН під час конференції «Російсько-Українські відносини в нових політичних умовах» в Донецьку заявив, що Росія знизить ціну на газ для України в обмін на продовження термінів базування Чорноморського флоту РФ в Криму. «Умовно кажучи, дуже грубо: ви (Україна – УНІАН) залишаєте Чорноморський флот, а ми заради цього готові знижувати (ціну на газ - УНІАН)», – сказав К.ЗАТУЛІН.

Учора, 9 квітня, в ефірі телеканалу "Інтер" прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна пропонує Росії підвищити розмір орендної плати за базування Чорноморського флоту.

При цьому він відзначив, що від російської сторони не було офіційних заяв про продовження термінів перебування флоту в контексті переговорів про зниження ціни на газ.

Як відомо, Конституція України забороняє базування військ інших держав на території країни. Разом з тим, Основний Закон дозволив перебування ЧФ РФ в Україні до 2017 року, як це було визначено відповідним українсько-російським договором, укладеним до прийняття Конституції.

Відповідно до угоди про перебування ЧФ РФ на території України, наша країна як компенсацію за використання кримських земель і інфраструктури одержує лише 97,75 млн. доларів у вигляді списання державного боргу.

Разом з тим, на думку експертів, з урахуванням вартості оренди акваторії в Севастополі і Феодосії, орендної плати за рекреаційні об`єкти, обладнані полігони і аеродроми, а також радіочастотний ресурс, Україна недоотримує від базування ЧФ РФ 1,5 млрд. доларів.