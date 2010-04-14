Яценюк: Янукович розрахувався українським ураном за теплий прийом

Згода на вивезення високозбагаченого урану з України є "платежем" за гарну зустріч на Заході президента Віктора Януковича.

Про це заявив депутат від НУНС Арсеній Яценюк у вівторок в ефірі "5-го каналу".

"Україна в 1990-х роках відмовилася від статусу ядерної зброї. Це було зроблено під тиском Росії та США. Україна отримала так званий Будапештський меморандум. Цікавий папір, тільки він зовсім нічого не гарантує", - нагадав депутат.

Він зазначив що збагачений уран в України наразі залишився в Севастополі, Харкові і Києві: "Його там десятки кілограмів, але він є матеріалом для відновлення Україною статусу ядерної країни".

"Підкреслюю, я категоричний противник ядерної зброї. Але вважаю, що проблеми ядерної безпеки необхідно вирішувати не з України. Треба розібратися з Іраном, в першу чергу, Північною Корею та терористами, які на цьому заробляють", - зазначив Яценюк.

"Україна, звичайно, може вивести свій уран. Я так розумію Янукович уже погодився на вивезення цих ядерних матеріалів. Але ми вивозимо ці ядерні матеріали, і остаточно позбавляємося переговорної позиції в цьому плані", - сказав він.

Політик поки не вбачає в проведених переговорах ніякої перемоги: "Це були не перемовини, а платіж за те щоб на Заході гарно зустріли".

"Так міжнародні переговори не проводяться. Якщо б така ситуація відбувалась з Росією чи США, повірте мені, їхній президент отримував би максимум зиску для країни. Ми поки нічого не отримали, і так бачу нічого не отримаємо", - зазначив Яценюк.

Як відомо, раніше за підсумками зустрічі у Вашингтоні президента США Барака Обами з президентом України було оголошено, що Україна до 2012 року готова позбутися високозбагаченого урану.

Українська правда