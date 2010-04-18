Тимошенко у Кракові супроводжує Тарасюк

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Кракова, де сьогодні відбудеться церемонія поховання Президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар лідера опозиції Марина СОРОКА.

М.СОРОКА також повідомила, що Юлію ТИМОШЕНКО супроводжує Борис ТАРАСЮК, який в опозиційному уряді обіймає посаду віце-прем’єр-міністра – міністра закордонних справ.

«Ю.ТИМОШЕНКО разом з Б.ТАРАСЮКОМ братимуть участь у всіх заходах, які сьогодні заплановані у Кракові», - додала прес-секретар лідера опозиції.

Як повідомляв УНІАН, до Кракова на похорон трагічно загиблого в авіакатастрофі Президента Польщі Леха Качинського прибув і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Також у Кракові вже перебуває і колишній глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО.

Для участі в траурній церемонії похорону Президента Польщі та його дружини, загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом, прибув і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Разом з тим 43 міжнародні делегації із 67, які підтверджували свою участь в похоронах Л.Качинського та його дружини, відмінили свій приліт через хмару вулканічного попелу, яка осіла над польською територією та загрожує безпеці польотів.