Тимошенко у Кракові супроводжує Тарасюк
Багато делегацій скасували візит
Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Кракова, де сьогодні відбудеться церемонія поховання Президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар лідера опозиції Марина СОРОКА.
М.СОРОКА також повідомила, що Юлію ТИМОШЕНКО супроводжує Борис ТАРАСЮК, який в опозиційному уряді обіймає посаду віце-прем’єр-міністра – міністра закордонних справ.
«Ю.ТИМОШЕНКО разом з Б.ТАРАСЮКОМ братимуть участь у всіх заходах, які сьогодні заплановані у Кракові», - додала прес-секретар лідера опозиції.
Як повідомляв УНІАН, до Кракова на похорон трагічно загиблого в авіакатастрофі Президента Польщі Леха Качинського прибув і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.
Також у Кракові вже перебуває і колишній глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО.
Для участі в траурній церемонії похорону Президента Польщі та його дружини, загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом, прибув і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.
Разом з тим 43 міжнародні делегації із 67, які підтверджували свою участь в похоронах Л.Качинського та його дружини, відмінили свій приліт через хмару вулканічного попелу, яка осіла над польською територією та загрожує безпеці польотів.