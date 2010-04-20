Запорізькі комуністи дали Сталіну озброєну охорону

Запорізькі комуністи організували озброєну охорону майстерні, де виготовляється пам`ятник Сталіну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізького обкому КПУ із посиланням на народного депутата - першого секретаря Запорізького обкому КПУ Олексія БАБУРІНА, «допомогу в охороні пам`ятника, як у процесі його виготовлення, так і після встановлення взяли на себе ветерани спецслужб і правоохоронних органів».

«Ми приділяємо пильну увагу питанням охорони пам`ятника й безпеки ветеранів під час його відкриття. Охороною пам`ятника займатимуться не дилетанти, а професіонали: нам зголосилися допомагати ветерани спецслужб і правоохоронних органів, які підтримують рішення ветеранів про встановлення пам`ятника Сталіну. Озброєна охорона вже розпочала свою роботу й на даний момент виконує свої функції в м. Київ, де завершується виготовлення пам`ятника", - цитує прес-служба О.БАБУРІНА.

У заяві О.БАБУРІНА також стверджується, що "виходячи з того, що виготовлення пам`ятника оплачено з рахунку обласного комітету КПУ, він (пам`ятник - УНІАН) перебуватиме на балансі обкому партії й буде її власністю, а будь-яке посягання на пам`ятник припинятиметься виходячи із законів України про захист власності та майна".

Як повідомляв УНІАН, Запорізький обком КПУ, (згідно з офіційними даними керівництва обкому КПУ - на прохання ветеранів ВВВ) ухвалив рішення про встановлення на території Запоріжжя пам`ятника Й.В.Сталіну. Після заяви про це низка політичних сил заявили про неприпустимість втілення цього рішення в життя й намір не допустити встановлення пам`ятника.