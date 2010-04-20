Комуністи вирішили показати регіоналам зуби

Комуністична партія України виступатиме категорично проти врахування у державному бюджеті на 2010 рік вимог Міжнародного валютного фонду.

Про це на прес-конференції у Чернігові заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО, повідомляє прес-служба партії.

“Ми будемо робити все, щоб не були враховані вимоги Міжнародного валютного фонду, які зараз висуваються до уряду М. АЗАРОВА”, - сказав П.СИМОНЕНКО.

За його словами, мова йде про підвищення пенсійного віку, про 75-відсоткове збільшення тарифів на газ, про збільшення інших тарифів і зменшення фінансування соціальних програм через обмеження дефіциту бюджету.

“Всі ці проблеми в черговий раз засвідчують, що Україна, якщо буде ставати на цю позицію, втрачатиме політичну незалежність. Тому ми будемо категорично проти цього виступати”, - наголосив П.СИМОНЕНКО.

При цьому він додав, що фракція КПУ наполягатиме на тому, щоб “всі обіцянки відносно соціальних стандартів, які давалися “регіоналами” до виборів, обов’язково були у повному обсязі враховані і виконані”.