Литвин натякнув, що Янукович грає за сценарієм Тимошенко-Путіна

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН виключає існування військової загрози для України і світу через продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами спікера, «з точки зору військової загрози, я думаю, і для України, і для зовнішнього світу це більше буде ілюзій, ніж якихось реалій».

В.ЛИТВИН також підкреслив, що в правовому відношенні щодо підписання угоди про базування ЧФ РФ, «то тут претензій висловити не можна, оскільки стаття 17 Конституції України забороняє розміщення на території України іноземних військових баз, але пункт 14 Перехідних положень Конституції України дозволяє тимчасове перебування іноземних військ на військових базах України на основі відповідних угод».

Він наголосив, що «у мене таке враження складається, що політики, які заявляють про порушення Конституції України, взагалі її не читали». «Тут домінує політичний контекст та емоції», - заявив В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що підписання угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України було зумовлено тим, що у 2005-му році українська сторона ініціювала в односторонньому порядку розірвання газових угод, які визначали ціну на газ до 2010-го року.

На переконання В.ЛИТВИНА, яким би чином політики не коментували підписану угоду щодо ЧФ РФ, але даний документ «прив’язаний до газових угод». Тому, за його словами, доцільно було б створити Тимчасову слідчу комісію, яка б мала вивчити питання, чому в 2005-му році українською стороною було розірвано газову угоду, яка визначала ціну на газ до 2010-го року.

Як заявив В.ЛИТВИН, тоді, в 2005 році, була визначена ціна на газ для України, яка є неприйнятною для української економіки. Він переконаний, що «нинішня влада вимушено йде тим сценарієм, який вільно чи невільно був закладений підписанням відповідних угод».

За його словами, якщо говорити про плату Росією за оренду за базування ЧФ, то це є вигідним в економічному аспекті, оскільки заборгованість України перед Росією за газ становила 2 млрд. 300 млн. доларів, і тепер цей борг погашається за рахунок оренди українських військових баз, на яких базується ЧФ РФ.

В.ЛИТВИН наголосив, що в політичному аспекті для Росії підписання угоди щодо ЧФ РФ «має роль символу», оскільки якщо раніше на флоті було 1000 суден, то сьогодні їх 50, а «силові установки цих кораблів до 2017-го року в 2-4 рази відпрацюють свій термін, і постає питання, чи зможуть вони рухатися».

За його словами, Росія підписанням даної угоди може підтверджувати, що «смисли, символи вона витримала свої, а українська сторона має підстави педалювати економічний чинник».

В.ЛИТВИН закликав: «Давайте відійдемо від крайнощів - з одного боку суцільних оплесків, а з іншого – суцільної тотальної критики, яка переходить на лайку, закликів до акцій протесту».

В.ЛИТВИН наголосив, що ті, хто сьогодні критикує владу за нібито «здачу національних інтересів», можуть, «якщо бути прагматиками і циніками, через 5 років перемогти, тоді ці угоди - газові та інші - розірвати».