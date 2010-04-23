Українцям не хочуть дозволяти референдумів про недовіру Президенту

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ зареєстрував у Верховної Раді проект закону “Про всеукраїнський референдум”.

У документі визначено правові засади та порядок ініціювання, призначення (проголошення) та проведення всеукраїнського референдуму.

Законопроектом передбачено, що право ініціювати призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму належить Президентові України, Верховній Раді України та українському народу. Водночас призначення всеукраїнського референдуму не може бути ініційоване в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території України чи в окремих місцевостях та протягом трьох місяців після скасування такого стану. Призначення всеукраїнського референдуму не може бути ініційоване протягом одного року після проведення всеукраїнського референдуму.

На всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання. Не може бути ініційовано призначення всеукраїнського референдуму щодо питань: податків; бюджету; амністії; прийняття, зміни чи скасування підзаконних актів; довіри Президентові України, Верховній Раді, Кабінету міністрів; кадрових питань.

Законопроектом також передбачено, що право призначати всеукраїнський референдум належить Президентові України та Верховній Раді. Конституційний референдум щодо внесення змін до Конституції України, які включають зміни до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, призначається Президентом України за ініціативи Верховної Ради.

Ратифікаційний референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою України за ініціативи Президента.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України.

Всеукраїнський референдум щодо необхідності прийняття нової Конституції (нової редакції Конституції) може бути ініційований Президентом України, народними депутатами України у кількості, не меншій від третини конституційного складу ВР, або шляхом народної ініціативи.

Призначення ратифікаційного референдуму щодо зміни території України ініціюється Президентом України шляхом внесення до Верховної Ради України законопроекту про надання згоди на обов’язковість міжнародного договору щодо зміни території України.

Президент України може ініціювати призначення всеукраїнського референдуму щодо надання згоди на обов’язковість міжнародного договору України, якщо вважає, що питання про обов’язковість цього договору має визначальне значення для дотримання державного суверенітету чи незалежності України, її територіальної цілісності чи національної безпеки. Президент ініціює референдум шляхом внесення на розгляд Верховної Ради проекту постанови про призначення всеукраїнського референдуму щодо надання згоди на обов’язковість відповідного міжнародного договору України разом із доданим до нього відповідним проектом закону та текстом договору.

Відповідно до законопроекту, для проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно, щоб під вимогою про його проведення поставили свій підпис не менше ніж три мільйони виборців за умови, що підписи під цією вимогою зібрано не менше ніж у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць України і не менше ніж по сто тисяч підписів у кожній з таких адміністративно-територіальних одиниць.

Законопроектом передбачається для проведення референдуму створити фонд референдуму, куди фізична особа не може внести понад чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених на день початку процесу референдуму. Забороняється робити добровільні внески до фонду референдуму суб’єкта процесу референдуму: іноземцям та особам без громадянства; анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті).

Конституція (нова редакція Конституції) України, прийнята на всеукраїнському референдумі, набуває чинності з дня її офіційного опублікування, якщо інше не вказано у її прикінцевих положеннях.

Закон про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, затверджений всеукраїнським референдумом, набирає чинності з дня його офіційного опублікування, якщо інше не вказано у його прикінцевих положеннях.

Проектом закону пропонується, що зміни до Конституції України, прийнятої на всеукраїнському референдумі, вносяться у порядку, визначеному Конституцією України. Крім того, закон про надання згоди на обов’язковість міжнародного договору, прийнятий на всеукраїнському референдумі, набирає чинності з дня його офіційного опублікування, якщо інше не вказано у його прикінцевих положеннях. Питання про денонсацію міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана законом, прийнятим на всеукраїнському референдумі, може бути винесене на всеукраїнський референдум, ініційований у порядку, встановленому цим Законом, не раніш як через рік після прийняття вказаного закону на всеукраїнському референдумі.

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може розглядати питання про денонсацію міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана законом, прийнятим на всеукраїнському референдумі, не раніш як через п’ять років після прийняття вказаного закону на всеукраїнському референдумі.

У законопроекті зазначається, що у разі прийняття позитивного рішення всеукраїнським референдумом, ініційованим для з’ясування волі українського народу щодо необхідності прийняття нової Конституції (нової редакції Конституції) України, Президент України протягом одного року з дня офіційного опублікування рішення референдуму зобов’язаний внести на розгляд Верховної Ради України проект нової Конституції (нової редакції Конституції) України. Народні депутати України у кількості, не меншій від третини конституційного складу Верховної Ради України, протягом строку, мають право внести на розгляд Верховної Ради України проект нової Конституції (нової редакції Конституції) України, альтернативний до проекту, внесеного Президентом України.