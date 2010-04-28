Ратифікація угоди щодо ЧФ нелегітимна?

Рішення Верховної Ради України щодо ратифікації угоди про продовження перебування в Севастополі Чорноморського флоту Росії є нелегітимним.

На цьому наголосив народний депутат України (БЮТ), голова виконкому партії «Реформи і Порядок» Остап СЕМЕРАК.

«Ми вивчимо процедуру прийняття цього рішення», – сказав він, зауваживши, що «було порушено декілька регламентних норм».

«По-перше, на початку засідання в залі зареєструвалися менше половини депутатів – 211, а наша Конституція потребує 226 як мінімум. Тобто засідання було нелегітимне», – відзначив О.СЕМЕРАК.

«По-друге, незрозуміло, як відбулося голосування, коли всі фракції стояли біля трибуни. Навколо мене стояло напевно з 50 депутатів, в основному з фракції Партії регіонів, і вони не могли голосувати. Навіть якщо припустити, що сусід за сусіда проголосував, що теж є порушенням нашої Конституції, то й це неможливо, бо ряди були порожні», – сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, за ратифікацію угоди щодо продовження на 25 років перебування у Криму Чорноморського флоту Російської Федерації проголосували 236 народних депутатів з 238 зареєстрованих у залі.