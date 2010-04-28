Азаров оголосив догану заступнику міністра

Документ - на сайті Кабміну

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням № 954-р від 21 квітня 2010 року оголосив догану заступнику міністра транспорту та зв`язку Олексію БАРАНОВУ. Текст відповідного документа розміщено на сайті уряду. Згідно з розпорядженням, догану оголошено за неналежну організацію роботи щодо забезпечення своєчасної підготовки урядового рішення з питань розвитку інфраструктури державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

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