Азаров оголосив догану заступнику міністра
13:03, 28 квітня 2010Політика
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Документ - на сайті Кабміну
Кабінет міністрів України своїм розпорядженням № 954-р від 21 квітня 2010 року оголосив догану заступнику міністра транспорту та зв`язку Олексію БАРАНОВУ.
Текст відповідного документа розміщено на сайті уряду.
Згідно з розпорядженням, догану оголошено за неналежну організацію роботи щодо забезпечення своєчасної підготовки урядового рішення з питань розвитку інфраструктури державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
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