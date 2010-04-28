Турчинов думає, що наїзд на Тимошенко влада використовує як маневр

Керівник Центрального штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ називає порожніми звинувачення прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА на адресу лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО у розкраданні бюджетних коштів, метою яких є відволікти увагу громадськості від зради, пов’язаною з угодою про Чорноморський флот РФ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

«Це все порожні звинувачення, мета яких відволікти увагу громадськості від зради, пов’язаною з угодою про Чорноморський флот РФ, і тих проблем, з якими уряд АЗАРОВА не може впоратись», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

«Всі ці заяви - димова завіса, мета яких, спираючись на безглузді цифри, розв‘язати репресії проти своїх політичних опонентів», - наголосив О.ТУРЧИНОВ, додавши, що 100 млрд., про які говорить М.АЗАРОВ, - це майже 50% всього бюджету України.

Він нагадав, що «соціальні прожекти» Партії регіонів досі не виконані, а замість підвищення пенсій відбувається затримка з їх виплатою.

За словами керівника Центрального штабу БЮТ, владою побудована потужна репресивна машина, яка працює на виконання політичних замовлень.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що Генеральна прокуратура – єдиний орган, склад якого фактично не змінився після обрання Віктора ЯНУКОВИЧА, «і не змінився саме тому, що і раніше працював на замовлення Партії регіонів».

«Додайте сюди МВС, СБУ, податкову та деморалізовану судову владу», - сказав він.

«Якби були реальні проблеми з нецільовим використанням коштів чи зловживаннями, то, безумовно, були б відкриті справи ще в минулому році, коли уряд безпосередньо працював і всі економічні та соціальні програми реалізовувались», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Він заявив, що чинна влада не тільки швидко здає національні інтереси України, але й ще більш прискорено перетворюється на тоталітарний режим. “А у всіх режимів є одна відповідь на дії опозиції - це репресії”, - додав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, М.АЗАРОВ заявив про необхідність притягнення екс-керівника українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО та інших посадових осіб до кримінальної відповідальності за розкрадання бюджету.

«Дії попереднього уряду завдали державі збитків розміром у 100 млрд. грн., а тому матеріали про виконання бюджету 2009-го року повинні розглядатися не лише народними депутатами, а, в першу чергу, правоохоронними органами, і колишня прем’єр-міністр, а також посадові особи мають понести кримінальну відповідальність за це», - сказав М.АЗАРОВ.