Експерти - про плюси і мінуси харківських угод Януковича-Медведєва

Експерти розійшлися в оцінці угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму. Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Інститутом Антикризових Стратегій щодо ставлення експертів до ратифікації 27 квітня Верховною Радою угоди про продовження термінів перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

У ході опитування політологи відповіли на два запитання:

1. Чи покращить пакт Януковича-Медведєва економічну ситуацію в нашій країні?

2. Чи призведе ратифікація угоди про ЧФ РФ до широкомасштабної політичної дестабілізації в Україні?

Політолог, професор кафедри політології НаУКМА Олексій ГАРАНЬ запевняє, що в угоді між Україною та Росією закладено дуже багато суперечливих речей: «По-перше, знижується ціна на газ, але ж ціна за транзит відраховується від початкової ціни на газ, отже можуть знизитися і надходження Україні за транзит. Звичайно, ми (споживачі) щось виграємо, але більше виграють власники заводів, олігархи. По-друге, коли ми говоримо, що Росія пішла нам на величезні поступки, то це не зовсім так. Ми просто повертаємося до якоїсь середньоєвропейської ціни. Треба питати, а за що все ж таки Росія пропонує нам 40 мільярдів доларів? На ці гроші можна п’ять таких баз збудувати».

Відповідаючи на друге запитання, Гарань спрогнозував, що «в Україні буде поглиблюватися поляризація, і тут є кілька чинників. Регіонали дійсно ведуть до монополізації влади і ми повертаємося в епоху пізнього Кучми, але багато чого буде залежати від опозиційних сил і від позиції громадянського суспільства. Треба намагатися, щоб це були ненасильницькі методи, тому що, якщо справи дійдуть до сутичок та конфліктів, регіонали зможуть обернути це на свою користь, як це було з акціями протестів «Україна без Кучми».

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ переконаний, що домовленості між Януковичем та Медведєвим суттєво покращать процеси стабілізації у сфері економіки. «Владі необхідно адекватно роз’яснювати свої позиції і тоді буде порядок. Вони (представники влади) сьогодні найбільше зацікавлені у тому, щоб були вирішені основні питання соціально-економічного характеру» , - упевнений Погребінський.

Президент Аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор ЖДАНОВ: «Отримуючи пільгові ціни на газ за рахунок здачі національних інтересів власники підприємств можуть більш вдало конкурувати на світових ринках, знижуючи собівартість продукції. Але проблема у тому, що такі пільгові періоди в Україні вже були і вони закінчувалися не тим, що модернізувалися підприємства, а тим, що ці прибутки використовувалися зовсім не за призначенням. Тому питання, що за дешевого газу немає енергозбереження, теж треба розглядати».

Політолог також вважає, що політичні наслідки ратифікації харківських угод призведуть до поглиблення суспільно-політичного розколу в Україні, а саме: відбудеться підвищення політичної боротьби. «Підписавши такі угоди, Янукович поставив кінець тій політичній стабілізації, якою так пишалася нинішня влада. Зрозуміло, що це призведе до масових акцій та протестів опозиції, які будуть підтримані частиною населення». Таким чином, експерт переконаний, що харківські угоди загалом будуть стимулювати опозицію до об’єднання і у них з’явилася політична мета – денонсувати рішення.

«Якщо враховувати зв’язок угоди по Чорноморському Флоту з газовою угодою, то позитивні економічні наслідки будуть», - запевняє політолог, керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир ФЕСЕНКО. При цьому експерт підкреслює, що відбудуться позитивні зміни для експортної галузі української економіки, а саме: для металургії, для хімічної промисловості, що знімає потенційні бюджетні ризики, які пов’язані з високою ціною на газ. Інша річ, що є політичні ризики, які відбулися під час ратифікації угоди у сесійній залі Верховної Ради.

Водночас Фесенко підкреслив, що широкомасштабної політичної дестабілізації не буде, але не виключено, що конфлікти і напруга залишаться. «Будуть спроби з боку опозиції мобілізувати своїх прихильників, але апогей вже відбувся 27 квітня і скоріше ми побачимо нові інформаційні та політичні війни навколо цієї теми. Наприклад, якщо будуть нові угоди по Азовському морю та Керченській протоці, це може стати новим поштовхом для опозиційних сил, але очевидно, що опозиції сьогодні не вистачає потужності для організації масових акцій».

Політолог, директор Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ: «Без сумніву ця угода передбачає ріст продукції українських підприємств, які повністю залежать від газу. Вони (підприємства) стануть більш конкурентноспроможними на світових ринках і з’являється шанс стрімкого росту української економіки в цілому. Росія пішла на збитки свого бюджету і це важлива економічна поступка для України зі сторони Російської Федерації».

Щодо можливих сценаріїв політичної боротьби навколо цієї теми, експерт зазначив: «сьогоднішні акції БЮТ, НУ-НС є більше маргінальними, але у опозиції залишається шанс, можливо навіть, останній для того, щоб залишитися на політичній арені, і Юлія Тимошенко це чудово розуміє».

Політолог, директор соціологічної служби "Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО прокоментував «харківський пакт» так: «Ці домовленості ніяк не вплинуть на економічний розвиток України, скоріше за все, саме наступні угоди між Путіним і Азаровим про передачу авіаційної промисловості та хімічних підприємств України Російській Федерації негативно вплинуть на економічний сектор нашої країни. Важко повірити у те, що Росія буде залишати прибутки в Україні».

Політолог зазначив, що з фактом ратифікації угоди на базування Чорноморського флоту Російської федерації до 2042 року не треба перебільшувати роль опозиції. Але, на його думку, Януковичу та Азарову необхідно оцінити ситуацію і зрозуміти, що буде нова хвиля соціально-економічних протестів, але не раніше осені 2010 року.

«Якщо ці угоди і покращать економічну ситуацію в країні, то це погана ознака для майбутнього. Залишиться бажання вирішити проблеми не шляхом економічних реформ, а за рахунок геополітичних поступок», - вважає заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ. При цьому він підкреслює, що сьогодні склалася така ситуація, що народ втомлений як владою, так і опозицією, оскільки ще не так давно опозиція була владою і зробила дуже багато для того, щоб президентом став Янукович. Є питання національної безпеки і опозиції необхідно об’єднуватися, залишивши свої амбіції. «Коли країна ділиться навпіл, компромісом можуть стати нові парламентські вибори як вотум довіри тим угодам, які підписані президентами України і Росії у Харкові. Якщо переможе Партія Регіонів, значить, такий вектор розвитку сприймає більшість населення України», - зазначив політолог.

Керівник Інституту Антикризових Стратегій Катерина КИРИЧЕНКО: «Харківський пакт» погіршить стан української економіки навіть у короткостроковій перспективі. У божевільній гонитві за надприбутками власники металургійних та хімічних підприємств замість інвестицій у енергозберігаючі технології та модернізацію, вичавлюють із заводів останнє – завдяки низькій заробітній платні персоналу та відносно дешевим енергоресурсам. Не хочуть олігархи витрачатися на переоснащення своїх підприємств, через що їхня продукція нерентабельна? Так це ж не проблема цілої країни, що хтось скупий і не може йти в ногу з часом та розвинутим світом. Країна не має розплачуватися за них - тим більше своєю незалежністю та суверенітетом.

Щодо політичних наслідків квітневих домовленостей Януковича-Медведєва, очевидно, що в опозиції з‘явився зовнішній фактор для потенційного об‘єднання та спротиву. Але як скористаються цим шансом ті, хто останні п‘ять років в найкращих традиціях українських демократів чубився між собою, – питання риторичне».

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Як відомо, угода між Президентами України та Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим про пролонгацію базування російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року була підписана в Харкові 21 квітня 2010 року.

27 квітня Верховна Рада ратифікувала угоду. "За" проголосували 236 народних депутатів України.