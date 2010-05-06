Чи треба Україні святкувати 9 травня разом з колишнім СРСР (опитування)

Українці вважають, що 9 травня потрібно святкувати спільно з країнами колишнього СРСР. Про це свідчать результати телефонного опитування на тему «Значення 9 травня для українців», проведеного Інститутом Горшеніна з 3 по 5 травня.

Зокрема, згідно з даними, переданими УНІАН, 77,6% респондентів вважають, що 9 травня слід святкувати спільно з країнами колишнього СРСР. З них відповідь «точно так» дали 57,9% опитаних, «скоріше, так» - 19,7%. Вважають, що не варто святкувати 9 травня спільно з країнами колишнього Радянського Союзу - 16,0% респондентів. З них відповідь «точно ні» дали 9,8% респондентів, «скоріше, ні» - 6,2%. Важко відповісти на дане питання 6,4% громадян України.

Також більшість українців (74,8%) вважає, що військовий парад 9 травня проводити слід. З них більше половини (51,2%) відповіли на дане питання «точно так», менше чверті (23,6%) – «скоріше, так». Вважає, що військовий парад 9 травня проводити не слід, кожен п`ятий опитаний (19,9%). З них відповідь «скоріше, ні» на це питання дали 10,8% респондентів, «точно ні» - 9,1%. Важко з відповіддю на дане питання 5,3% опитаних.

Опитування показало, що свято 9 травня є важливим і значущим для переважної більшості українців. З 82,1% респондентів позитивно відповіли на це питання, назвали його «дуже важливим» 56,5% опитаних (найвищий показник по цьому пункту одержаний у Дніпропетровську: 9 травня вважають дуже важливим святом 78,9% жителів цього міста). При цьому чверть опитаних українців (25,6%) відповіли, що для них 9 травня - свято «скоріше, важливе». Не є важливим і значущим свято 9 травня для кожного шостого українця (15,0%). Найменше День Перемоги значимий для жителів Львова, де майже чверть городян (24,8%) не вважають 9 травня важливим для себе святом. При цьому «скоріше, не важливим» святом День Перемоги є для 10,7% громадян України, «зовсім не важливим» - для 4,3%. Важко відповісти на дане питання 2,9% респондентів.

Згідно з даними опитування, більша частина українців (66,3%) вважає 9 травня Днем Перемоги над фашизмом. Найвищий показник по цьому пункту опитування був відзначений у Харкові – 9 травня є Днем Перемоги над фашизмом майже для трьох чвертей опитаних харків`ян (74,9%). Половина громадян України (51,6%) назвала 9 травня Днем пам`яті про загиблих під час війни, майже половина (45,9%) – святом ветеранів. «Святом, значущим для моєї сім`ї» є 9 травня для 18,7% українців, вихідним днем вважають 9 травня 8,8% респондентів, 4,8% опитаних вважають його днем військового параду, а 3,7% - звичайним днем. Відповідь «інше» на це питання дали 0,9% громадян України.

Близько третини українців відзначають День Перемоги вдома, у колі сім`ї (34,6%), згадують і вшановують пам`ять учасників війни (34,5%) і дивляться фільми про війну, трансляцію параду (33,6%). Близько чверті опитаних цього дня відвідують святковий парад або салют (29,4%), покладають квіти біля пам`ятників воїнам-переможцям і до Вічного вогню (25,4%), виїжджають на природу і шашлики (24,7%). Ніяк не відзначають цей день 8,8% громадян України, відзначають 9 травня ударною працею на дачній ділянці 7,2% опитаних. Відповідь «інше» на це питання дали 1,7% респондентів, а 0,5% - важко відповісти на дане питання.

Крім того, згідно з опитуванням, більше половини громадян України (52,0%) вважають, що історичні факти про ВВВ недостовірно викладаються в школах і вишах країни. З них на це питання відповіли «скоріше, ні» 27,9% респондентів, «точно ні» - 24,1%. Майже чверть опитаних (24,2%), навпаки, вважає, що історичні факти про ВВВ викладаються в Україні достовірно. З них 15,5% відповіли на це питання «скоріше, так», 8,7% - «точно так». Майже чверть респондентів (23,8%) важко відповісти на дане питання.

***Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему «Значення 9 травня для українців» з 3 по 5 травня 2010 року. Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.