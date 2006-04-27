Вітренко шукатиме правду в Європі

Політичні сили, що програли у Вищому адміністративному суді України справу про вибори до Верховної Ради, подаватимуть позови до Верховного, Конституційного судів України, а також до Європейського суду з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомили лідер партії «Віче» Інна БОГОСЛОВСЬКА, лідер блоку «Народна опозиція» Наталія ВІТРЕНКО, лідер блоку свого імені Юрій КАРМАЗІН та представник Народного блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

«Ми пройдемо весь судовий шлях, ми ще звернемося до Верховного Суду, після того будемо звертатися до Європейського суду», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

У свою чергу Н.ВІТРЕНКО заявила: «До середини травня ми вже підготуємо наше подання до Європейського суду».

Ю.КАРМАЗІН наголосив: «Ми використаємо усі можливості для встановлення правди, які передбачені національним і міжнародним законодавством».

Як зауважив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ, близько 80% протоколів усіх окружних виборчих комісій, на підставі яких встановлювалися результати парламентських виборів, містять «не просто порушення, а навіть – на межі кримінальних злочинів», і заявив: «Я думаю, що і Європейський суд зможе мати таку нагоду це перевірити».

Усі учасники прес-конференції висловили переконання, що ВАСУ виніс не правове, а політичне рішення. «11 днів замість п’яти суд розглядав справу. Коли б нічого було розглядати – що, він тягнув би цей строк? Просто була величезна кількість доказів про фальсифікації», - наголосила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона також назвала «драмою» те, що у дорадчій кімнаті судді ВАСУ радилися сім годин, а рішення проголошували лише 20 хвилин. «Ми стверджували і продовжуємо стверджувати, що вибори були сфальсифіковані», - заявила І.БОГОСЛОВСЬКА, підкресливши, що суд у своєму рішенні «взагалі не дав оцінку сфальсифікованим протоколам». При цьому І.БОГОСЛОВСЬКА продемонструвала примірники таких протоколів, пояснюючи, у чому саме полягають ознаки фальсифікації.

У свою чергу Н.ВІТРЕНКО заявила, що Центральна виборча комісія не надала суду жодних доказів своєї невинності, а сам суд це «покрив», а також суд, за словами Н.ВІТРЕНКО, не витребував необхідних документів, які б довели, що дані ЦВК є правомірними. Вона наголосила: «Вищий адміністративний суд просто виконував політичне замовлення».

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що на судовому засіданні представники ЦВК заявили, що не мали жодних підстав ставити під сумнів протоколи окружних комісій, водночас з усіх 225 протоколів 223 є уточненими і ці протоколи уточнювалися 259 разів. За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, саме уточнення цифр в протоколах – без перерахунку голосів – і є інструментом фальсифікацій. «Як взагалі можна уточнити результати виборів, коли ці мішки (з виборчими бюлетенями) взагалі ніхто не розкривав?», - запитав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ. Він підтримав заяву про політично замовлене рішення ВАСУ, підкресливши: «Воно влаштувало всіх ключових гравців української політики, або тих, хто себе такими вважає.

Ю.КАРМАЗІН з цього приводу заявив наступне: «Абсолютно абстрактне рішення, некоректне, яке можна було написати, лежачи на дивані і слухаючи розмірковування пана ДАВИДОВИЧА (голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА)». Він з обуренням продемонстрував 4 варіанти протоколів з одного і того ж виборчого округу, три з яких є уточненими при тому, що перерахунку голосів у цьому окрузі не відбувалося.

Крім того, зазначивши, що до ЦВК протоколи окружних комісій надходили 6, 7, 8 квітня, Ю.КАРМАЗІН відносно можливих термінів оскарження наголосив: «У нас просто забрали конституційне право на оскарження. Саме через це ми будемо звертатися до Конституційного суду, до Верховного Суду, до органів прокуратури».

Як повідомляв УНІАН, Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція”, Блок Юрія Кармазіна, Народний блок Литвина і партія "Віче", що не пройшли в парламент за підсумками виборів 26 березня, подали позови на ЦВК про визнання неправомірними її дій зі встановлення результатів виборів до ВР.

Судовий розгляд позовів до Центральної виборчої комісії ВАСУ розпочав 15 квітня.

25 квітня Вищий адміністративний суд України відхилив позови блоків Вітренко, Кармазина, Литвина і партії “Віче” до Центральної виборчої комісії. У судовій постанові пояснюється, що, заслухавши думки сторін – учасників процесу та дослідивши матеріали справи, суд не встановив порушень законодавства з боку ЦВК, які, на переконання позивачів, призвели до унеможливлення встановлення результатів виборів 26 березня 2006 року. У постанові суду також зазначено, що наведені позивачами факти щодо помилок у протоколах територіальних виборчих комісій мають формальний характер і не можуть бути доказами фальсифікацій, а покази свідків “не несуть об’єктивних даних, а в деяких місцях є припущеннями”. Що стосується підрахунку голосів виборців, то, як стверджується у постанові, ЦВК діяла виключно в межах чинного законодавства України.

Суд скасував свою заборону від 12 квітня 2006 року щодо вчинення ЦВК будь-яких дій щодо офіційного оприлюднення результатів парламентських виборів в Україні.

Постанова набрала чинності з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.